Es ist eine Geschichte, die perfekt in die Vorweihnachtszeit passt. Aus einem Versehen wird eine große Geste und am Ende gibt es viele glückliche Gesichter. Weihnachten ist die Zeit, in der Geschenke verteilt werden. Mal Größere, mal Kleinere, mal reicht auch einfach nur eine Geste, um die so oft geforderte Nächstenliebe auszudrücken. Mehr zum Thema Nintendo Switch, OLED und Lite: Welches Zubehör sich wirklich lohnt PS5, Xbox Series oder Nintendo Switch: Welche Konsole passt zu mir? Animal Crossing und Co.: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...