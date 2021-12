DJ Stellantis gründet Leasingunternehmen mit Credit Agricole

Von Cristina Roca

PARIS (Dow Jones)--Der französische Autokonzern Stellantis hat seine Finanzierungs-Partnerschaften mit mehreren Banken neu ausgerichtet. Mit der Credit Agricole SA gründet die Stellantis NV laut Mitteilung ein Gemeinschaftsunternehmen, das bis zum Jahr 2026 auf eine Flotte von mehr als 1 Million Fahrzeugen kommen soll. Damit würde das paritätische Joint Venture zu den größten Leasingfirmen in Europa gehören.

Zudem kündigte Stellantis an, dass die BNP Paribas der exklusive Finanzierungspartner in Deutschland, Österreich und Großbritannien werde. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits zusammen und bauen daher mit dem Deal auf der bisherigen Partnerschaft auf. Santander werde der exklusive Finanzierungspartner des Automobilherstellers für alle Marken in Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Polen, den Niederlanden und Portugal. Damit werde eine frühere Vereinbarung erweitert.

Die einzige Finanzierungstätigkeit, die von den Exklusivitätsvereinbarungen mit den Banken ausgenommen sei, sei das Leasing im Business-to-Business-Bereich.

December 17, 2021 05:04 ET (10:04 GMT)

