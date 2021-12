Der australische Entwickler von Wirkstoffen u.a. gegen Alzheimer kam am ersten Tag des Nasdaq-Handels zwischenzeitlich auf + 78 % sowie auf + 19 % zum Handelsschluss. Ein American Depositary Share (ADS), ausgegeben zu 12,35 $, repräsentiert 180 Original-Aktien, deren Heimatbörse ist die Australian Securities Exchange.



Während BIONICS (ADS) in den USA mit 14,73 $ (Schlusskurs) im Bereich nomineller Normalität angesiedelt ist, macht die Original-Variante (erhältlich OTC, over the counter) mit 0,09 $ als Pennystock Eindruck.



Neben Alzheimer hat BIONOMICS sich u.a. auch den posttraumatischen Belastungsstörungen und weiterer Erkrankungen des zentralen Nervensystems verschrieben. Für den Wirkstoffkandidaten BNC210 soll demnächst die klinische Phase 2 beginnen. Im Zusammenhang mit den Alzheimer-Forschungen haben die Australier eine Vereinbarung mit der amerikanischen MERCK geschlossen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



