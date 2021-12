Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Dar Al Arkan, das führende Immobilienunternehmen in Saudi-Arabien und den Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrats (GCC), hat in Zusammenarbeit mit dem italienischen Hypercar-Hersteller Pagani Automobili, bekannt für die exklusive und handwerkliche Kleinserienherstellung von Autos, den DaVinci Residential Tower in Dubai enthüllt.Der Start des prestigeträchtigen Projekts im Wert von 800 Millionen AED markiert für beide Unternehmen bedeutende Meilensteine: Dar Al Arkan setzt seine Expansion in der Region durch die Partnerschaft mit den weltweit führenden Luxusmarken fort und die weltweit ersten von Pagani inspirierten exklusiven Räume werden zusammen mit der maßgeschneiderten Innenausstattungs-Serie auf den Markt gebracht.Das DaVinci-Gebäude befindet sich im Herzen der Stadt direkt am Dubai Water Canal, ganz in der Nähe der Hauptattraktionen der Dubaier Innenstadt, und bietet freien Blick auf den Dubai Water Canal, was es zu einem wahren Paradies inmitten der geschäftigen Stadt macht.Horacio Pagani, Gründer und Chief Designer, Pagani Automobili S.p.A., erklärte: "Es ist uns eine Ehre, mit Dar Al Arkan an diesem Projekt zu arbeiten, unserem ersten in der Region, und wir freuen uns, die Innenräume des unglaublichen DaVinci Towers zu entwerfen. Die Wohnräume bieten exklusive, maßgeschneiderte Umgebungen, die die Eckpfeiler unserer kreativen Philosophie widerspiegeln, welche Form und Funktion zu einzigartigen, handgefertigten Objekten kombiniert. Es ist eine Philosophie, die auf der Arbeit von Leonardo Da Vinci beruht. Ihn versuchen wir auf unsere eigene bescheidene Weise jeden Tag zu würdigen, weshalb wir beschlossen haben, das Gebäude nach ihm zu benennen. Der Immobiliensektor in Dubai wächst weiterhin immens und wir sind stolz darauf, Teil eines exklusiven und wirklich einzigartigen Entwicklungsplans zu sein."Ziad El Chaar, Vizevorsitzender von Dar Al Arkan Properties, erklärte: "Dar Al Arkan ist stolz darauf, mit exklusiven Partnern zusammenzuarbeiten und die ultimativen Räume zu schaffen, die auf unterschiedlichste Weise die Sinne erfreuen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Schaffung schöner Wohnräume mit den feinsten Details und unübertroffener Qualität, und gleichzeitig liefern wir die geräumigsten Einheiten auf dem Dubaier Markt, von 195 m² großen Zwei-Zimmer-Wohnungen bis hin zum 650 m² großen Penthouse. Der Bau des Hochhauses mit seinem einzigartigen Design und ultimativen sensorischen Erlebnis ist derzeit im Gange. Es soll bis Mitte 2023 fertiggestellt werden. Das Projekt soll an den One Hyde Park in London erinnern."Der DaVinci Tower ist einer der besten Repräsentanten des exquisiten zeitgenössischen italienischen Designs auf der ganzen Welt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711569/Dar_Al_Arkan_DaVinci_Tower.jpgPressekontakt:Nora Feidi,nora.feidi@bcw-global.com,00971 501441243Original-Content von: Dar Al Arkan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128999/5102293