Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio befinden sich aktuell 18 Positionen. Die durchschnittliche Rendite daraus beläuft sich auf knapp 47 Prozent Buchgewinn. Heute widmen wir uns neben den Einzelwerten auch der Investitionsquote.

Einen Wert konnten wir diese Woche über ein freches Kauflimit aufnehmen. Hier spielte uns in die Karten, dass es an einigen Handelsplätzen Besonderheiten gibt, die man nutzen kann. Bei einer anderen Position wurde das Verkaufslimit erreicht. Betroffen sind die Aktien von ERNST RUSS und SALZGITTER. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt. Die Indizes sind diese Woche erratisch hin und her geschwankt. Hier spiegelt sich wider, dass sich unter den Marktteilnehmern noch keine vorherrschente Meinung durchgesetzt hat, wie man mit seinem Depot auf die eingeläutete Zinswende reagieren soll. Als Beispiel hier der Chartverlauf von dieser Woche des NASDAQ100:

Fazit: Die eingeläutete Zinswende setzt insbesondere hoch bewertete Titel zunehmend unter Druck. Die Märkte werden volatiler.

Empfehlungsliste

Diese Woche wurden ein Kauf und ein Verkauf getätigt. Beide Transaktionen wurden per Limit ausgeführt, wobei es beim Limitkauf zu einer Besonderheit kam. Lesen Sie die Details zu den einzelnen Positionen aus unserer Empfehlungsliste:

