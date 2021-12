DJ MARKT USA/Technologiewerte an Wall Street dürften unter Druck bleiben

Die Wall Street dürfte ihre Abgaben des Vortages am Freitag ausweiten. Der Aktienterminmarkt deutet vor allem - wie schon am Vortag - stärkere Verluste bei Technologiewerten an. Die beschleunigte Straffung der US-Geldpolitik und die drei für 2022 in Aussicht gestellten Zinserhöhungen in den USA machen der Branche zu schaffen, denn wegen ihres hohen Fremdkapitalanteils gilt sie als besonders anfällig für Zinserhöhungen.

"Die zugrundeliegende, primäre Angst auf dem Markt ist die Inflation. Was die Fed getan hat, entspricht dem alten Sprichwort: Um ein Problem zu lösen, muss man zuerst anerkennen, dass es eines gibt. Es ist ein kluger Schritt, aber nur eine vorübergehende Atempause für die Inflationsängste der Märkte", sagt Investmentstratege David Donabedian von CIBC Private Wealth.

Insgesamt vermissen Anleger eine klare Linie im Kampf gegen die Inflation. Denn neben die Geldpolitik straffenden Notenbanken wie Fed oder Bank of England gebe es mit der EZB und der Bank of Japan auch weiterhin solche, die keinen Fokus auf ein beherztes Gegensteuern gegen die Inflation verfolgten, heißt es im Handel. Händler sprechen von einer gestiegenen Verunsicherung.

December 17, 2021 06:13 ET (11:13 GMT)

