Airbus kann den nächsten Großauftrag verzeichnen. Nach Großbestellungen über Passagierflugzeuge von Qantas und über Transport-Jets für Singapore Airlines legt heute Air France-KLM nach. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft bestellt bei Airbus 100 Flugzeuge. Die Airbus-Aktie kann in ansonsten abgeschwächtem DAX-Umfeld zulegen. Der neue Deal umfasst 100 Mittelstreckenjets der Typen A320neo und A321neo, teilte Air France-KLM in Paris mit. Die ersten Maschinen dürften in der zweiten Hälfte ...

