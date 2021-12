Straubing (ots) -



Weihnachten hat in einer säkularisierten Welt für viele an Bedeutung verloren. Dabei ist es gerade das christliche Weltbild, das auf der einen Seite die Freiheit des Menschen unbedingt will, aber auf der anderen Seite die Nächstenliebe als Grenze der eigenen Freiheit immer wieder zur Sprache bringt. Bei politischen Diskussionen wäre es schon sinnvoll, die christliche Hintergrundmusik der Nächstenliebe im Ohr zu behalten und nicht nur im Abwehrreflex gegen einen scheinbar übermächtigen Staat stecken zu bleiben. Das würde dann auch den bösen und aggressiven Ton, der so sehr spaltet, wegnehmen. Ein Weihnachtsgeschenk halt.



