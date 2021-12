Die russische Zentralbank hat vor wenigen Minuten verkündet, dass man den Leitzins um 100 Basispunkte anhebt von 7,50 auf 8,50 Prozent. Im Chart sieht man den Zinsverlauf in den letzten zehn Jahren. Wie weltweit auch, hatte man in Russland zum Ausbruch der Coronakrise den Leitzins kräftig gesenkt. Nun wurde er in mehreren Schritten verdoppelt auf ...

