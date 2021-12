Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die EZB machte deutlich, dass sie an ihrem Kurs festhalten wird, die Zinsen im nächsten Jahr nicht zu erhöhen, so die Analysten der Hamburg Commercial BankDies sei mit der Ankündigung kommuniziert worden, dass das APP-Ankaufprogramm mindestens bis Ende 2022 fortgesetzt werde. Denn die Forward Guidance besage: Zinserhöhungen erst nach dem Ende der Asset-Käufe. Die Nettoankäufe im Rahmen des PEPP würden bald enden, aber die Reinvestitionen würden bis Ende 2024 fortgesetzt und eine Reaktivierung der Nettokäufe sei möglich, womit den Märkten signalisiert werden solle, dass es keinen Raum für Spekulationen auf höhere Spreads in der Peripherie gebe. ...

