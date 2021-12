Richard Dennis trug seinen Spitznamen "The Prince of the Pit" nicht von ungefähr. Er galt als Börsenwunderkind der 1980er, soll der 31-jährige Rohstoffhändler doch innerhalb eines Jahrzehnts aus einem Startkapital von 2.000 USD ein Vermögen von 400 Mio. USD gemacht haben. Dennis selbst war allerdings gar nicht der Ansicht, ein Wunderkind zu sein. Er glaubte vielmehr, dass jeder Investor einen vergleichbar großen Erfolg haben könnte, wenn er nur bestimmte Regeln beachten würde. Mit einem Freund schloss er darum eine Wette ab: In einer 14-tägigen Schulung würde er aus 13 Anfängern erfolgreiche Investoren machen. Laut Curtis Faith, einem dieser Anfänger, erzielten die Zöglinge von Dennis während ...

