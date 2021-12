Das Nierenmedikament Finerenon von Bayer kann wohl schon bald in der EU verkauft werden. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) empfahl am Freitag das Mittel für die Zulassung. Die finale Entscheidung der EU-Kommission steht nun als nächstes an. Zwar muss diese der Empfehlung der CHMP-Experten nicht folgen, doch tut sie es üblicherweise. Das Medikament ...

Den vollständigen Artikel lesen ...