Mainz (ots) -"maybrit illner" erzielt 2021 die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendung einen Marktanteil von 15,2 Prozent - der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben, am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.15,2 Prozent Marktanteil für "maybrit illner" 2021 bedeutet auch eine Steigerung gegenüber 2020: Im vergangenen Jahr sahen im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauer die 41 "maybrit illner"-Ausgaben, bei einem Marktanteil von 14,3 Prozent.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "2021 war das Jahr der Bundestagswahl und das zweite Jahr der Pandemie. Unsere Nachrichten- und Informationssendungen haben in diesen zwölf Monaten noch einmal deutlich Zuschauer*innen gewonnen. Auch unser Polittalk "maybrit illner" am Donnerstagabend. Der Erfolg von "maybrit illner" zeigt, wie groß der Bedarf an kompetenter Diskussion und am Austausch unterschiedlicher Sichtweisen ist."Die "maybrit illner"-Ausgabe mit dem höchsten Zuspruch war am 14. Januar 2021 "Langsames Impfen, schnelles Virus - droht der lange Winter-Shutdown?" mit 4,02 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,2 Prozent. Ebenfalls stark nachgefragt war am 2. Dezember 2021 "Deutschlands Corona-Desaster - gibt es endlich einen Plan?" mit im Schnitt 3,88 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,7 Prozent, gefolgt von der Sendung "Lockdown bis Ostern - weil Bund und Länder versagen?" vom 4. März 2021 mit 3,72 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil 17,6 Prozent.Mit der Ausgabe "Corona: Politik in der Krise - Oder Krise der Politik?" am Donnerstag, 16. Dezember 2021, 22.15 Uhr, verabschiedete sich der ZDF-Polittalk "maybrit illner" in die Winterpause.Die erste Ausgabe von "maybrit illner" im neuen Jahr ist am Donnerstag, 13. Januar 2022, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen.