DJ Böllerverkaufsverbot für Silvester beschlossen

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat dem von der Bundesregierung per Verordnung beschlossenen pandemiebedingten Böllerverkaufsverbot für Silvester zugestimmt. Die Bürgerinnen und Bürger können damit auch dieses Jahr kein Silvesterfeuerwerk kaufen - ebenso wie im letzten Jahr, wie die Länderkammer mitteilte. Ziel des Verkaufsverbots sei es, Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch der Feuerwerkskörper zu vermeiden und damit Krankenhauskapazitäten zu schonen. Hintergrund ist die aktuelle Belastung der Kliniken mit Corona-Patienten. Die Verordnung setzt einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom 2. Dezember um und tritt am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2021 07:41 ET (12:41 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.