Lenkerinnen und Lenker bei privaten Autobusunternehmen erhalten per 1. Jänner 2022 um drei Prozent mehr KV-Lohn und Zulagen, wie die Gewerkschaft vida am Freitag mitteilte. Auch Spesenvergütungen und Nächtigungsgebühren im inländischen Busgelegenheits- und Linienverkehr würden im selben Ausmaß erhöht, so der Bundessekretär des vida-Fachbereichs Straße, Karl Delfs. Eine entsprechenden Einigung sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...