Die Bullen überrennen Steinhoff heute regelrecht. So kann der Kurs satte rund vier Prozent zulegen. Auf 0,19 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Anmerkung der Redaktion: Startet Steinhoff jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund fünf Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 0,20 EUR. Steinhoff gehört damit auf jede Watchlist.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...