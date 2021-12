In einem insgesamt unverändert schwachen Marktumfeld sticht heute die Aktie von DCI Database (WKN: A11QU1) positiv hervor. Denn das Papier des Überlebenden des Neuen Marktes kann um fast +20% auf 4,70 € zulegen. Was steckt dahinter? Bei DCI Database handelt es sich um eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Hauptsitz im oberbayrischen Starnberg. Das Unternehmen ist ein Dienstleister aus dem Bereich E-Commerce und bietet in erster Linie Push-Marketing-Lösungen ...

