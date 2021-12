ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Die vom Wettbewerber Michelin veröffentlichten Daten deuteten auf einen Aufschwung der Nachfrage im November nach einem dreimonatigen Rückschlag hin, schrieb Analyst David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu den Reifenherstellern. Dabei schlage sich Europa am besten. Im kommenden Jahr stünden der Branche einige sehr starke Quartale bevor und die Profitabilität der Prämiumhersteller könnte unter anderem dank steigender Preise positiv überraschen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 18:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 18:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

