München (ots) -Moderation: Tina Hassel und Matthias DeißIm dritten Anlauf hat er es geschafft - Friedrich Merz ist der neue CDU-Vorsitzende. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Partei dafür eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Um dieses Novum kam die Parteispitze kaum herum: Das Misstrauen der Basis war zuletzt so groß, dass viele einstige Stammwähler ihr Kreuz bei der Bundestagswahl lieber bei anderen Parteien setzten.Schon lange galt Friedrich Merz als Favorit der Parteibasis und der Frust der Mitglieder war groß: Auf den zwei Bundesparteitagen 2018 und 2021, entschieden sich die Delegierten gegen den Wunsch der Mehrheit der Mitglieder erst für Annegret Kramp-Karrenbauer und dann für Armin Laschet.Der neue Vorsitzende muss viel in Angriff nehmen. Nach der langen Merkel-Ära muss die Partei sich neu finden. Welchen Kurs schlägt Friedrich Merz ein? Wie stellt er die CDU für die kommenden Landtagswahlen auf? Schafft er es, die entfremdete Basis und die Parteispitze wieder zu vereinen?Friedrich Merz stellt sich in "Farbe bekennen" den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen, und Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio. Das Erste sendet die Sondersendung heute, den 17. Dezember 2021, um 20:15 Uhr.Die Sondersendung wird um ca. 17:15 Uhr aufgezeichnet und parallel auf den Social Media-Kanälen des "Bericht aus Berlin" und der "Tagesschau" sowie auf tagesschau.de gestreamt.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Kristin Marie SchwietzerPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5102723