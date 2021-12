ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Analyst Jason Napier hält die britischen Banken aktuell für sehr günstig bewertet, auch weil sie über Überschusskapital und über überschüssige Rücklagen für Kreditausfälle verfügten, wie er in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie schrieb./tav/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 21:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 21:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0031348658

