DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Audi erhöht Investitionen in Elektromobilität

Audi erhöht die Ausgaben für Elektrifizierung und Hybridisierung der Modellpalette. Zwischen 2022 und 2026 will der Premiumautohersteller rund 18 Milliarden Euro dafür investieren. Bisher waren 15 Milliarden Euro veranschlagt. Die Gesamtsumme der Vorleistungen bis 2026 liege bei etwa 37 Milliarden Euro, so die VW-Tochter.

Daimler schließt Vergleich mit Diesel-Klägern in Kanada

Daimler hat in Kanada einen Vergleich mit Besitzern von Mercedes-Benz-Autos mit Dieselmotor geschlossen. Wie der DAX-Konzern bereits Ende vergangener Woche mitteilte, belaufen sich die Kosten für die Einigung auf 250,2 Millionen kanadische Dollar oder umgerechnet etwa 174 Millionen Euro. Von dem Vergleich betroffen seien etwa 83.000 Autos und Vans. Mit dem Vergleich seien langwierige Auseinandersetzungen vor Gericht vermieden worden.

VW gründet Europäische Aktiengesellschaft für Batteriegeschäft

Volkswagen bündelt die Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette der Batterie und gründet in Vorbereitung auf einen möglichen Börsengang dafür eine Europäische Aktiengesellschaft. Bis zum Hochlauf der Serienproduktion sollen rund 2 Milliarden Euro für Bau und Betrieb einer Gigafabrik in Salzgitter investiert werden, teilte der DAX-Konzern mit.

Chinesischer Partner Baic hält knapp 10% an Daimler

Der chinesische Partner von Daimler, die Baic Group, hat erstmals seit dem Einstieg bei dem DAX-Konzern die Höhe der Beteiligung offen gelegt. Baic halte nach weiteren Aktienkäufen seit 2019 laut Mitteilung nun eine Beteiligung von 9,98 Prozent an Daimler. Der Stuttgarter Konzern wiederum halte 9,55 Prozent an der in Hongkong notierten Baic-Tochter Baic Motor sowie 2,46 Prozent an der in Shanghai notierten Baic Bluepark.

Daimler Truck, Traton und Volvo errichten Ladenetz in Europa

Die Lastwagenhersteller Daimler Truck, Traton und Volvo wollen den Ausbau des E-Ladenetzes in Europa mit einem gemeinsamen Kraftakt beschleunigen. Die Unternehmen planen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für den Aufbau und Betrieb eines öffentlichen Hochleistungs-Ladenetzes für batterieelektrische schwere Fernverkehrs-Lkw und Reisebusse in Europa.

Daimler zahlt Beschäftigten Rekordbonus für 2021

Daimler wird den tarifgebundenen Beschäftigten für dieses Jahr einen Rekordbonus zahlen. Die Mitarbeiter der Daimler AG und Mercedes-Benz AG sollen bis zu 6.000 Euro für 2021 erhalten. Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat hätten sich auf die Erfolgsbeteiligung geeinigt. Mit der hohen Zahlung solle die "hervorragende Arbeit und Flexibilität" honoriert werden.

Stellantis gründet Leasingunternehmen mit Credit Agricole

Der französische Autokonzern Stellantis hat seine Finanzierungs-Partnerschaften mit mehreren Banken neu ausgerichtet. Mit der Credit Agricole SA gründet die Stellantis NV ein Gemeinschaftsunternehmen, das bis zum Jahr 2026 auf eine Flotte von mehr als 1 Million Fahrzeugen kommen soll. Damit würde das paritätische Joint Venture zu den größten Leasingfirmen in Europa gehören.

Europäischer Automarkt bricht im November um 17,5% ein

Die Halbleiter-Knappheit hat den europäischen Automarkt weiter fest im Griff. Auch im November gingen die Neuzulassungen zurück, allerdings nicht so stark wie im Oktober. In der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und Großbritannien wurden 864.119 Fahrzeuge zugelassen, 17,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

GM plant E-Auto-Projekte in Michigan für über 3 Mrd USD - Kreise

Der US-Autohersteller General Motors (GM) will offenbar Milliarden in seinen Heimatstaat Michigan investieren. Der Konzern plane, mehr als 3 Milliarden US-Dollar in die Herstellung von Elektroautos in dem US-Bundesstaat zu investieren, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Chef von General Motors' Robotaxi-Sparte verlässt Unternehmen

Dan Ammann, Chef der autonomen Fahrzeugsparte Cruise von General Motors, verlässt das Unternehmen. Wie GM nach Börsenschluss in den USA mitteilte, wird vorübergehend der President und Gründer von Cruise, Kyle Vogt, die Leitung übernehmen. Ammann war für einen Kommentar nicht zu erreichen.

Toyota will 3,5 Millionen E-Autos bis 2030 jährlich verkaufen

Toyota setzt in den kommenden Jahren wie der Wettbewerber Volkswagen verstärkt auf Elektroautos. Bis zum Jahr 2030 will der japanische Autokonzern weltweit 3,5 Millionen E-Fahrzeuge jährlich verkaufen. Zudem sollen 30 neue elektrische Modelle auf den Markt kommen. Bisher hatte Toyota in Aussicht gestellt, bis 2025 insgesamt 15 batterieelektrische Autos im Angebot zu haben.

ANALYSE/Toyota hält sich seine EV-Optionen offen - vielleicht zu offen

Toyota nimmt das Thema vollelektrische Fahrzeuge zwar ernst, aber nicht so ernst wie Volkswagen oder General Motors. Einige der Gründe für die Zurückhaltung sind stichhaltiger als andere. Am Dienstag ging der nach Umsatz größte Automobilhersteller weltweit eine Reihe neuer Verpflichtungen in Bezug auf die von Tesla eingeführte Antriebstechnologie ein.

