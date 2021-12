Mainz (ots) -Donnerstag, 30. Dezember 2021, ab 6.10 UhrErstausstrahlungenZum Jahresabschluss bietet der 3satThementag "Kabarett & Comedy" am Donnerstag, 30. Dezember 2021, ab 6.10 Uhr das Beste, was beide Genres derzeit zu bieten haben. Sebastian Pufpaff und Urban Priol blicken satirisch auf das Jahr 2021 zurück. Zu sehen sind außerdem: Auftritte beim 3satFestival von Till Reiners, Hazel Brugger, Florian Schroeder, Sarah Bosetti, Michael Mittermeier und vielen anderen sowie Shows mit Maren Kroymann und Torsten Sträter. Die Sendung "Urban Priol: TILT 2021 - der Jahresrückblick" ist ab Sendetermin bis zum 15. März 2022 in der 3satMediathek abrufbar; "Pufpaffs Happy Hour - Best of 2021" ab Sendertermin zwei Jahre lang."Urban Priol: TILT 2021 - der Jahresrückblick" (Erstausstrahlung) um 20.15 Uhr garantiert bissiges Polit-Entertainment. In gewohnt unterhaltsamer Weise knüpft sich der Kabarettist diejenigen vor, die 2021 für Aufsehen sorgten, und macht dabei vor keinem gesellschaftspolitischen Thema halt. Ein ebenso amüsanter wie kritischer Rückblick darauf, was Medien und Menschen im vergangenen Jahr bewegte.Um 21.45 Uhr präsentiert Sebastian Pufpaff in "Pufpaffs Happy Hour - Best of 2021" (Erstausstrahlung) die Höhepunkte seiner satirischen Show. Auch 2021 traf er in der Berliner Kulturbrauerei die Stars und Newcomer aus Kabarett und Comedy, Poetry Slam und Musik, um den Wahnsinn der Welt humorvoll aufzuarbeiten, unter ihnen: Tahnee, Lisa Eckhart, Özcan Cosar, Ina Müller, Katie Freudenschuss, Christoph Sieber und die Kapelle Petra.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de"Pufpaffs Happy Hour - Best of 2021" als Video-Stream und ein Audio-Interview mit Urban Priol: https://kurz.zdf.de/31sb/Der Thementag im Überblick und Fotos unter: https://kurz.zdf.de/FAcq/Weitere Thementage in 3sat: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/3satthementage-festival-mit-20-jahre-pop-around-the-clock-und-mehr3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5102770