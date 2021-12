(shareribs.com) New York / Ingolstadt 17.12.2021 - Der Autobauer Rivian hat seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und einige Planungen veröffentlicht. VW-Tochter Audi will rund 18 Mrd. Euro in den Ausbau der Elektroflotte investieren.Rivian hat am Donnerstag Aufschluss über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen gegeben. Mit den ersten ausgelieferten Fahrzeugen wurde ein Umsatz von einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...