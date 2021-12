Der Gaspreis am Terminmarkt steigt weiter spürbar an. Damit könnten die Endverbraucher für die kommenden Monaten womöglich noch höhere Preise erwarten. Der für Europa maßgebliche Terminkontrakt für Gas Dutch TTF (Januar-Lieferung) notiert heute bei 135,70 Euro. Am letzten Freitag lag dieser Gaspreis noch bei 105 Euro. Gestern war der Settlmentpreis zwar schon bei 142,70 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...