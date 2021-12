SAN ANTONIO, Dec. 17, 2021 (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute seine Zusammenarbeit mit Flextech bekannt, einem in Singapur ansässigen Unternehmen für Software-Engineering, Datenanalyse und Marketingautomatisierung, das seine Präsenz im Bereich der digitalen Kundenbindung ausbaut.

Flextech ist ein innovatives Start-up-Unternehmen, dessen Flaggschiff-App "Flex Rewards" in den USA, im Vereinigten Königreich, in Kanada, Australien, Neuseeland und Singapur erhältlich ist. Flex Rewards bietet eine leistungsstarke End-to-End-Kundenbindungslösung, die speziell für den stationären Handel entwickelt wurde. Die App nutzt fortschrittliche QR-Code- und GPS-Technologie, um Kunden, die Einzelhandelsgeschäfte aufsuchen, ein nahtloses Treueerlebnis zu bieten. Die App verfügt zudem über einen integrierten Marktplatz, auf dem die Benutzer ihre Rewards gegen Global Awards Token eintauschen können.

Für die Einführung seiner mobilen Flaggschiff-App Flex Rewards für Einzelhändler nutzte Flextech die Leistungsfähigkeit von Kubernetes und Rackspace Technology Service Blocks. Darüber hinaus benötigte Flextech bei der Migration auf die Google Cloud Platform (GCP) fachkundige Unterstützung für seinen internen App-Entwicklungsprozess, um die für DevOps benötigten Kernfunktionen zu erhalten, insbesondere Kubernetes.

Die Migration fand statt, während das Unternehmen damit begann, offene Betatests in Singapur durchzuführen, was bedeutete, dass das dreiköpfige Entwicklungsteam mehr zu tun hatte als die kontinuierliche Verfeinerung von Flex Rewards, um für die Einführung der App auf neuen Märkten bereit zu sein. Aus diesem Grund benötigte Flextech einen erfahrenen Dienstleister, um das Team zu unterstützen und die erforderliche fachliche Anleitung anzubieten, die für die Optimierung von GCP erforderlich war.

Flextech entschied sich für Rackspace Technology aufgrund seiner umfassenden GCP-Expertise und wegen Rackspace Elastic Engineering, das einen On-Demand-Zugang zu einem Team hochqualifizierter Techniker für die Managed Services von Flextech bietet, einschließlich Containern, Managed Public Cloud und Professional Services. Wenn sich die Zahl der Benutzer von Flex Rewards erhöht, kann das Unternehmen seinen GCP-Verbrauch und die Nutzung fortgeschrittener Funktionen problemlos erhöhen.

"Flextech ist nun in der Lage, sich auf die App-Entwicklung, das Kundenerlebnis und die Vermarktung seines Flaggschiffprodukts Flex Rewards auf GCP and Kubernetes zu konzentrieren", sagte Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. "Durch den Rückgriff auf Experten von Rackspace Technology war Flextech in der Lage, die Zeit, die es mit dem Durcharbeiten von Dokumenten verbracht hätte, in die Verbesserung ihres Hauptprodukts umzuleiten."

"Das Modell des Rackspace Elastic Engineering bietet uns die Möglichkeit, mit einem Servicesupport zu beginnen, der unseren aktuellen Erfordernissen entspricht. Dies hilft uns bei der Entwicklung von Apps mit Container-Workloads und ermöglicht die Konfiguration und Automatisierung, die wir benötigen. Und wenn wir dann wachsen, können wir problemlos verschiedene Managed-Services-Supportleistungen einführen, um unsere neuen Anforderungen zu erfüllen", sagte Simon Cheong, CEO von Flextech. "Mit zunehmender Vertiefung unserer Beziehung zu Rackspace Technology schätzen wir deren Hilfe nicht nur bei technischen Fragen, sondern auch bei Geschäfts- und Marketingfragen im Allgemeinen. Deren Customer Success Team stellt viele gute Fragen, die uns helfen, unsere Herausforderungen zu durchdenken und gemeinsam die richtigen Lösungen zu finden. Dies stimmt uns zuversichtlich, dass Flex Rewards ein wichtiger Player in der globalen digitalen Kundenbindungsbranche sein wird."

