Der Euro wird vor allem durch den deutlich festeren Dollar belastet. Die US-Währung profitierte von der trüberen Stimmung an den Aktienmärkten.Frankfurt - Der Euro hat zum Wochenausklang nachgegeben und ist unter die Marke von 1,13 US-Dollar gefallen. Am späten Freitagnachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1275 Dollar und damit gut einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Unterdessen notiert der Euro zum Franken mit 1,0399 Fr. wieder knapp unter der 1,04-Marke nach 1,0409 Franken im Mittagshandel. Der Dollar wird zu am späten...

Den vollständigen Artikel lesen ...