DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KAISA GRP HLDG 17/24 XS1627598094 BAW/UFN
KAISA GR.HLD 19/23 XS2002235518 BAW/UFN
KAISA GR.HLD 20/25 XS2203824789 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KAISA GRP HLDG 17/24 XS1627598094 BAW/UFN
KAISA GR.HLD 19/23 XS2002235518 BAW/UFN
KAISA GR.HLD 20/25 XS2203824789 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de