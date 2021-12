Die Silbernachfrage zieht an und könnte bald noch größer werden. Silber ist eng mit den erneuerbaren Energien und der Elektromobilität verbunden und das sind Bereiche, die immens an Bedeutung gewinnen. Die Anstrengungen zur Dekarbonisierung und die Solarenergie, die immer wichtiger wird, verschlingen Silber. Momentan ist die Freude an Silberinvestments nicht so hoch, hat der Silberpreis seit Anfang des Jahres rund 16 Prozent eingebüßt, damit deutlich mehr als das Gold. Bei Überlegungen zu Investments ...

Den vollständigen Artikel lesen ...