Die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC schnellt am Freitag zweistellig nach oben. Grund für die plötzlichen Kursgewinne ist der jüngste Spider-Man-Teil "No Way Home". Der Film hat laut Unternehmensangaben bereits zur Premiere in den eigenen Kinos die bisher höchsten Ticketverkäufe seit dem Jahr 2020 erzielt. Wie AMC mitteilte, sahen gestern Abend rund 1,1 Millionen Besucher den Kinos des US-Konzerns. Dies war die höchste Besucherzahl zum Kinostart eines neuen Films, der im Dezember erstmals in den ...

