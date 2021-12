Neuestes Update bringt neue Max-Level-Erweiterung, Lachelein-Kartenbereich, Mini-Dungeon-Verbesserungen und mehrere Wintersaison-Events mit exklusiven Belohnungen

MapleStory M, das beliebte kostenlosemobile MMORPG von Nexon, hat sein neuestes Update herausgegeben, im Zuge dessen die lang erwartete Pathfinder-Klasse zum Spiel hinzukommt, neben einer Fülle von winterlichen Events und Aktivitäten, die Mapler in Angriff nehmen können. Das Pathfinder-Update bringt zudem die Maximalstufe auf 250 und fügt dem Spiel neue tägliche und wöchentliche Missionen, Errungenschaften und ein neues Mini-Dungeon hinzu.

Fortan ist der scharf schießende Explorer, der einen alten Bogen schwingt, Pathfinder, als neue spielbare Klasse verfügbar. Mapler, die ihr Pathfinder vorregistriert haben, hatten Anspruch auf Produkte wie Auto Battle Charge-Tickets und EXP-Tickets, während alle Spieler an Mega Burning- und On-Time/Growth Support-Events teilnehmen können, um ein neues Pathfinder-Niveau schnell erreichen zu können. Nach der heutigen Wartung werden sowohl MapleStory M als auch MapleStory das Pathfinder-Link-Event als Bonus bis zum 19. Januar 2022 anbieten. Mapler können nach Erreichen der Levels 70, 120 und 140 auf MapleStory M durch Pathfinder in beiden Spielen Belohnungen ergattern, darunter eine Pathfinder-Outfit-Geschenkbox, ein Ancient Relic und mehr.

Der vierte Kommandeur des Schwarzmagiers, Arkarium, ein früherer Diener unter Rhinne, Maple Worlds Transcendent of Time, erscheint erstmals in MapleStory M. Mapler können das brandneue Boss-Accessoire Dominator Pendant kreieren, indem sie die Materialien verwenden, die sie beim Sieg über Arkarium erwarben.

Ferner wurde eine neue Karte im Arcane River hinzugefügt, die Dreaming City Lachelein, die neue Aufgaben, Monster, Bereichsobjekte zum Entdecken und ein neues Arcane-Kraftfeld mit sich bringt. Darüber hinaus haben Mini-Dungeons im Zuge dieses Updates eine Verbesserung der Lebensqualität erhalten, so dass Mapler durch die Verwendung von Tickets und Mesos mehrere Male automatisch spielen können.

Zusätzlich zu den Events zur Feier des Hinzukommens von Pathfinder können sich Spieler auf zahlreiche winterliche Events freuen, die den ganzen Dezember hindurch und bis ins neue Jahr stattfinden.

I&B Burning Challenge Mission Event Dieses Event erscheint erneut vom 15. Dezember 2021 bis 19. Januar 2022 und verleiht nicht nur die Spielertitel Ice Agent und Burning Agent, sondern bringt tägliche Missionen, die Spieler überwinden können.

Holiday Mr. Kim's Gift Vom 22. Dezember bis 30. Dezember 2021 werden Spieler durch das Antippen von Mr. Kim mit speziellen Dingen belohnt.

Winter Happyville Events (Verschiedene terminierte Zeiten exakte Daten und Uhrzeiten für jedes Event werden per Event-Banner im Spiel oder in den Anmerkungen zu MapleStoryM bekanntgegeben.) Winter Happy Village wird mehrere Winter-Events im Dezember und Januar austragen: Coin Drop Event A Well-Behaved Child Needs A Gift! A Crying Child Also Needs A Gift! Buff Tree Event Great Rudolph Escape

(Verschiedene terminierte Zeiten exakte Daten und Uhrzeiten für jedes Event werden per Event-Banner im Spiel oder in den Anmerkungen zu bekanntgegeben.) Winter Happy Village wird mehrere Winter-Events im Dezember und Januar austragen:

2022 Countdown Event Vom 23. Dezember 2021 bis 6. Januar 2022 können Spieler jeden Tag die Event-Karte besuchen und für zehn Minuten EXP erhalten. Nach zehn Minuten auf der Karte erhalten diese Spieler eine Countdown-Belohnung und am 1. Januar können sich Mapler eine speziell Neujahrsbelohnung verdienen!

Snowflake Snowpark Vom 6. bis 18. Januar 2022 können Mapler AB-Tickets, EXP-Tickets und Gold Leaf sammeln, indem sie verschiedene Missionen erfüllen und Stempel erhalten.

2022 New Year Wheel Vom 13. bis 27. Januar 2022 können Spieler durch Jagen bis zu 5 Wheel-Tickets pro Tag sammeln. Zu den Belohnungen für die Teilnahme am Event gehören AB-Tickets, Luckyday-Scroll 5%, Würfel, EXP-Tickets und mehr.

