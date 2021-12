Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Telekom Austria -1,43% auf 7,56, davor 3 Tage im Plus (2,27% Zuwachs von 7,5 auf 7,67), Uniqa -0,51% auf 7,8, davor 3 Tage im Plus (3,43% Zuwachs von 7,58 auf 7,84), RBI 0% auf 25,5, davor 3 Tage im Plus (3,66% Zuwachs von 24,6 auf 25,5), Marinomed Biotech +3,02% auf 88,6, davor 3 Tage im Minus (-4,23% Verlust von 89,8 auf 86), Addiko Bank 0% auf 13,5, davor 3 Tage im Minus (-3,23% Verlust von 13,95 auf 13,5). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:UBM 43,8 (MA100: 43,38, xU, davor 36 Tage unter dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (3 Plätze verloren, von 16 auf 19); dazu, EVN (-2, von 3 auf 5), CA Immo (+2, von 18 auf 16), RBI (+1, von 4 auf 3), OMV (+1, von 5 auf 4), S Immo (+1, von 11 auf 10), ...

