https://boersenradio.at/page/podcast/2532/ Heute sprechen wir über den S&T-Crash mit sogar AvW-Input, den James-Dean-Move von startup300, Delays und ein Rätsel bei IIA / CPI / S Immo. Weiters: Valneva, Diana Klein, Gerald Loacker und Heinrich Dorner. Der ATX TR verlor am Freitag -0,49% auf 7669,63 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 40,31% im Plus. Es gab bisher 151 Gewinntage und 95 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 3,26%, vom Low ist man 40,31% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2021 ist der Montag mit 0,39%, der schwächste ist der Freitag mit -0,19%. Die aktuell längste Serie: Immofinanz mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 0.81%) - die längste Serie dieses Jahr: Erste Group 11 Tage (Performance: 12.65%). Die ATX ...

