Die Bullen geben heute bei Roblox den Ton an. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent aus. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Roblox-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Bei 93,27 USD liegt dieser Haltegriff. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Danach notiert Roblox in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 84,43 USD. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

Fazit: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...