The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.12.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2021



ISIN Name

AU000000PDZ2 PRAIRIE MINING LTD.

CA4356311064 HOLLISTER BIOSCIENCES INC

KYG4771L1059 INVEST.ACQ. CL.A DL-,0001

XS1910293643 GR.ECOREHO.18/23 FLR REGS

