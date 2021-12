Zuletzt war es still um den gefallen Börsenshootingstar Nikola geworden. Am Freitag hat das Unternehmen jedoch mit einem Paukenschlag wieder von sich reden gemacht. Laut einer Pressemitteilung hat Nikola die ersten beiden batterieelektrischen Lkw des Modells Nikola Tre ausgeliefert. Die Nikola-Aktie zog daraufhin deutlich an. Wie Nikola mitteilte, gingen die ersten beiden Fahrzeuge an Total Transportation Services. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg haben beide Unternehmen eine Absichtserklärung ...

