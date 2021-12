Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die Marke stellt ein neues Video vor, das die Errungenschaften des Jahres 2021 hervorhebt, und kündigt eine neue Produkteinführung anHONOR, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten, feierte heute einen wichtigen Meilenstein für die Marke - den erfolgreichen Abschluss des ersten Jahres als globale Premium-Technologiemarke. Gemeinsam mit mehr als 180 Millionen Freunden und Partnern aus der Industrie blickte HONOR im Jahr 2021 auf seine Reise und seine Erfolge zurück."Dank der Unterstützung unserer Freunde und Partner im vergangenen Jahr konnte HONOR sein Versprechen einlösen, den Verbrauchern zu helfen, über sich selbst hinauszuwachsen und unsere Marke zu erweitern, um sowohl hochwertige als auch zugängliche Technologie für ein breiteres Spektrum von Benutzern anzubieten", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co. Ltd. "Ich bin sehr stolz auf die Durchbrüche in der Branche, die wir dank des Engagements und der Leidenschaft meiner Kollegen und der Zusammenarbeit mit unseren führenden globalen Kettenpartnern erreicht haben. Es war wirklich großartig zu sehen, wie wir eine gemeinsame Zukunft gestalten."Entwicklung zu einer ikonischen globalen TechnologiemarkeEine der obersten Prioritäten von HONOR auf dem Weg zu einer globalen Technologiemarke ist die Schaffung einer neuen intelligenten Welt für alle durch die kontinuierliche Einführung neuer Innovationen und Möglichkeiten zur Vernetzung von Menschen.Die Einführung der 5G- und 6G-Kommunikationsnetztechnologie hat die Menge der übertragbaren Informationen erheblich verbessert. Die Rechenleistung der KI hat der Fantasie keine Grenzen gesetzt und eine neue Ära der Interkonnektivität eingeleitet, die die Integration der physischen und der virtuellen Welt für jeden möglich macht. Um die Schaffung einer intelligenten Welt für alle zu unterstützen, führte HONOR 2021 die "HONOR Multi-screen Collaboration" ein, die Technologie für eine Vielzahl von Nutzungsszenarien bietet und die 1+8+N Strategie von HONOR integriert. Dank der leistungsstarken Konnektivitätsfunktionen können Smartphones, Laptops, Tablets, Uhren, Kopfhörer, intelligente Bildschirme und andere intelligente Geräte von HONOR nahtlos miteinander verbunden werden, um den kontinuierlichen Fluss von mehr Diensten zu unterstützen.Darüber hinaus hat HONOR im vergangenen Jahr strategische Kooperationen mit seinen globalen Lieferkettenpartnern aufgebaut und über 30 Partnerschaften mit führenden Anbietern wie AMD, Intel, MediaTek, Microsoft und Qualcomm geschlossen. HONOR hat das MagicBook 16 Ende September auf den Markt gebracht und wird ab Dezember auf das neue Microsoft Windows 11 aktualisiert. Es ermöglicht den Nutzern, ihre Arbeitsabläufe effizient zu verwalten und ihre Produktivität dank einer Multi-Screen-Kollaborationsfunktion, die den Smartphone-Bildschirm und Dateien auf den Laptop projiziert, zu steigern. Mit Blick auf das Jahr 2022 wird HONOR seine Reise fortsetzen und durch die Einführung innovativer neuer Produkte mit bahnbrechenden Funktionen eine neue intelligente Welt für alle schaffen.Einführung innovativer Produkte für ein breiteres Spektrum von VerbrauchernHONOR hat sein erstes globales Produkt im Jahr 2021 mit der Einführung des HONOR 50 Ende Oktober vorgestellt. Das HONOR 50 ist mit GMS ausgestattet und ist das erste Smartphone mit der Snapdragon 778G Mobile Platform von Qualcomm. Darüber hinaus hat das HONOR 50 mit seinem atemberaubenden Design und seinen innovativen Vlogging-Funktionen die Messlatte für Smartphones in dieser Kategorie höher gelegt. Mit der Markteinführung des HONOR 50 ist HONOR in mehr als 40 Ländern der Welt präsent und wird von einem leistungsstarken globalen Vertriebsnetz unterstützt, zu dem namhafte Einzelhändler und Betreiber wie Amazon, Esprinet, Fnac, Orange, Telcel, Telefonica und Vodafone sowie HONOR-eigene Geschäfte in Russland, Malaysia und Peru gehören."Durch Online- und Offline-Kanäle konnten wir unser Angebot auf noch mehr Verbraucher ausweiten", so Zhao. "Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Einzelhandels- und Carrier-Partner auf der ganzen Welt und freuen uns darauf, im Jahr 2022 weitere gemeinsame Produkte einzuführen. Und bevor wir uns in das Jahr 2021 verabschieden, freue ich mich, heute eine letzte Produkteinführung ankündigen zu können. Noch in diesem Monat werden wir mit dem HONOR X30 ein neues Mitglied unserer beliebten X-Serie in China auf den Markt bringen."Das HONOR X30 bietet ein beeindruckendes 120 Hz-Display mit einem 6,81-Zoll-Bildschirm und sehr schmalen Seitenrändern von 1,05 mm. Im Inneren befindet sich ein 4800-mAh-Akku für ganztägige Produktivität. Es ist leichter und dünner als die letzte Generation, wiegt nur 189 g und misst nur 8,05 mm. Das HONOR X30 wird von der Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform angetrieben und verfügt über einen 15-prozentigen CPU- und 30-prozentigen GPU-Boost im Vergleich zur Vorgängerversion. Das HONOR X30 wird ab dem 16. Dezember zu einem Preis ab 1499 RMB erhältlich sein.Um die Errungenschaften der Marke im Jahr 2021 zu feiern, hat HONOR für seine Freunde und Partner ein kurzes Video über seine Reise entwickelt: hihonor.comWürdigung der Widerstandsfähigkeit, Positivität und Kreativität der globalen Gemeinschaft und KreativitätSeit vielen Jahren unterstützt und inspiriert HONOR Designtalente aus aller Welt, die die Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie erforschen. Vor kurzem veranstaltete die Marke den HONOR Talents Global Design Contest 2021, einen globalen Wettbewerb, der die herausragende Kreativität und den künstlerischen Beitrag von Designern aus aller Welt würdigt. Für den Wettbewerb gingen 5.000 Beiträge mit faszinierenden Kunstwerken von Designern aus Asien, Europa, Afrika und Amerika ein, die zeigten, wie Kunst und Technologie zu wahren Meisterwerken verschmelzen können.Darüber hinaus setzte die Marke ihre erfolgreichen HONOR Magic Moments Awards fort, ein Wettbewerb, der Menschen dazu ermutigt, die Schönheit der Welt um sie herum durch Smartphone-Fotografie und -Videografie zu erkunden, und der begeisterten Fotografen eine globale Austauschplattform bietet, um ihre Fähigkeiten zu teilen. In nur 70 Tagen wurden über 200 Tausend Bilder zu den acht Themen des Wettbewerbs eingereicht.Und da HONOR in diesem Jahr die Überwindung seiner eigenen Herausforderungen feiert, um einen Durchbruch in der Branche zu schaffen, wollte die Marke sich einen Moment Zeit nehmen, um die inspirierenden Menschen auf der ganzen Welt zu feiern, die im Angesicht von Widrigkeiten triumphiert haben, obwohl 2021 ein schwieriges Jahr war. Die Marke enthüllte ihr Video HONOR Your Smile, das die Widerstandsfähigkeit der Menschen auf der ganzen Welt im Laufe des Jahres und die Freude, die ein einfaches Lächeln in das Leben der Menschen bringen kann, feiert. Das Video zu HONOR Your Smile kann unter folgender Adresse abgerufen werden: hihonor.com.Informationen zu HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite, symbolträchtige Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail newsroom@hihonor.com