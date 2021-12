Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner will trotz seines Regierungsamtes auch in den kommenden Jahren FDP-Vorsitzender bleiben. "Ich bin bis 2023 gewählt. Wenn die Partei es wünscht, bewerbe ich mich dann ein weiteres Mal", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



Er wolle auch im neuen Regierungsamt seinem "liberalem Kompass" folgen. "Als Minister aber spreche ich nicht nur für eine Partei, sondern für eine Bundesregierung, die von mehreren Parteien gebildet wird und die den Interessen der gesamten Bevölkerung dienen will", fügte Lindner hinzu. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) muss den Parteivorsitz abgeben, weil die Grünen Parteiamt und Kabinettsposten trennen.

