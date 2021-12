Steht die SMT Scharf Aktie vor überraschenden Entwicklungen? Die SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, könnte zu einer spannenden Anlegerstory werden. Nicht nur aus operativen Gründen, sondern weil am 15.12. die Kernaktionäre der SMT, die Shareholder Value Beteiligungen AG, die Share Value Stiftung und die Shareholder Value Management AG ,darüber informierten, eine strategische Überprüfung der Beteiligung an der SMT Scharf AG durchzuführen. Und die potentielle Trennung von der SMT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...