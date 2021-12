Man kann nur davon träumen, dass die Aktienmärkte schnurstracks und ununterbrochen nach oben gehen. Rücksetzer gehören trotz des langfristigen Aufwärtstrends immer dazu. Wenn etwas unvermeidbar ist, kann man es sich aber auch gleich zunutze machen. Dieses Jahr kann man die Volatilität an der Börse als Weihnachtsgeschenk betrachten. Obwohl große Aktienindizes wie etwa der S&P 500 sehr nah an ihren Allzeithochs notieren, gibt es bei Einzelaktien einiges an Divergenz und Turbulenzen. Viele dynamische ...

