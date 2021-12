Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 17.12.2021 - Woche endet mit Minus, Hexensabbat, schwache Konjunktur und schwache TechwerteWoche endet mit Minus, Hexensabbat, schwache Konjunktur und schwache Techwerte Nach der positiven Reaktion auf die Notenbanksitzungen am Mittwoch und Donnerstag folgte am Freitag dann doch Minus. Die Gründe könnten viele sein: Es war Hexensabbat, somit kann es sowieso volatil zugehen, es kam ein schwacher Ifo-Geschäftsklimaindex und die Bundesbank hat ihre Prognose nach unten angepasst. Außerdem eröffnete auch die Wall Street deutlich negativ. Dort gaben vor allem Technologieaktien ab. Der DAX verlor zum Schluss -0,7 % auf 15.531 Punkte. Der ATX in Wien ging mit -0,5 % und 3.772 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...