Novavax (WKN: A2PKMZ)-Aktien haben heute in Frankfurt um 11,05 % zugelegt. Seit Pandemieausbruch Mitte Dezember 2019 sind es schon mehr als 5.275 % (17.12.2021). Allerdings verlief die Impfstoffentwicklung nicht so reibungslos, wie der Aktienerfolg vermuten lässt. So gab es zwischenzeitlich immer wieder Berichte über Produktionsprobleme. Mittlerweile ist der proteinbasierte Novavax-Impfstoff Covovax (Handelsname) aber bereits in Indonesien und auf den Philippinen zugelassen und wird durch das Serum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...