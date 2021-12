Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex gab in der letzten Woche in EUR um -0,4% nach. Der Stoxx 600 notierte in EUR fast unverändert (-0,1%), der S&P 500 verlor in EUR -0,2%. Der Nikkei 225 hingegen befestigte sich in EUR um +0,9%. Der globale Schwellenländerindex setzte auch gegen Ende des Jahres seine relative Schwäche fort. Er verlor im Wochenvergleich in EUR -2,2%. Die Energiepreise stiegen auch in der letzten Woche an. Der Preis für ein Barrel Brent-Öl legte um +2,1% zu. Der Preisanstieg seit Jahresbeginn beträgt +45%. Der Gaspreis legte vor allem in Europa stark zu. Die Ursachen dafür sind ein geringer Lagerbestand, ein durch eine kühlere Witterung erhöhter Verbrauch, der CO2-Preis für die Emissionen von Kohlendioxid und auch die gestiegenen ...

