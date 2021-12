Das könnte genau zum richtigen Zeitpunkt kommen! Der Windkraftanlagenbauer Nordex erhält vom norwegischen Unternehmen Statkraft einen neuen Großauftrag über insgesamt 19 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt. Fast noch wichtiger: Nordex konnte auch einen Wartungsvertrag über die nächsten drei Jahre abschließen und sichert sich damit ein lukratives Zusatzgeschäft.

An der Börse scheint diese Meldung noch nicht so richtig angekommen zu sein. Am Freitag beendete die Aktie den Handel mit einem leichten Minus bei 14,19 Euro. Insgesamt beendete Nordex damit schon die neunte von insgesamt 13 Sitzungen im Dezember mit Abschlägen und verliert allein im Dezember weitere ...

