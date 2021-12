Velodyne ist offizieller Anbieter von Lidar-Systemen für die nächste Generation von ROBORACE-Fahrzeugen

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute bekannt, dass ROBORACE, die erste autonome Autorennserie der Welt, Velodyne als offiziellen Anbieter von Lidarsensoren für seine Fahrzeuge der nächsten Generation ausgewählt hat. ROBORACE wird die Festkörpersensoren Velarray H800 von Velodyne in seinen elektrisch betriebenen autonomen Rennwagen in der ersten Saison der 2022 beginnenden Rennserie einsetzen.

Die Ingenieurteams von Velodyne und ROBORACE haben bei der Entwicklung des Rennwagens eng miteinander zusammengearbeitet. Aufgrund des technischen Know-hows, der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Sensoren sowie des Vertrauens, das Velodyne in der Branche genießt, fiel die Wahl des ROBORACE-Ingenieur- und Designteams ganz klar auf das Velarray H800.

"Bei ROBORACE sind wir immer auf der Suche nach der bestmöglichen Technologie, die wir in unsere Rennwagen einbauen können, und Velodyne hat eines der besten Produkte auf dem Markt", sagte Chip Pankow, Chief Championship Officer von ROBORACE. "Der Velarray wird unseren Autos helfen, sicher zu navigieren und Kollisionen in wettbewerbsorientierten autonomen Rennen zu vermeiden."

ROBORACE wurde ins Leben gerufen, um die Entwicklung von autonomen Fahrsystemen voranzutreiben, indem die Technologie in einer Reihe von sicheren, kontrollierten Umgebungen bis an ihre Grenzen getrieben wird. ROBORACE bietet die Plattform, die Organisation und den Support, während die Rennteams für ihren eigenen Programmcode und ihre Strategie verantwortlich sind. Die erste Saison der ROBORACE-Meisterschaft wird Multi-Agenten-Rennen und Metaverse-Elemente enthalten, wobei jeder Wettbewerb eine Vielzahl von Herausforderungen bietet. An dem Wettbewerb nehmen sowohl gewerbliche als auch universitäre Rennteams teil.

"ROBORACE ist ein Testfeld für die nächste Generation der Mobilität, in dem Technologien für selbstfahrende Autos in Hochleistungsrennen auf die Probe gestellt werden", sagte Sinclair Vass, Chief Commercial Officer bei Velodyne Lidar. "Mit seiner großen Reichweite und seinem breiten Erfassungsbereich ist der Velarray H800 die ideale Lösung für die autonomen Rennwagen von ROBORACE. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit ROBORACE zusammenzuarbeiten, um Innovationen im Rennsport voranzutreiben."

Der Velarray H800 von Velodyne ist ein Solid-State-Lidar-Sensor, der für die Anforderungen der Automobilindustrie entwickelt wurde. Der Sensor basiert auf der bahnbrechenden proprietären Micro-Lidar-Array-(MLA-)Architektur von Velodyne. Der Velarray H800 ermöglicht eine hervorragende Erkennung von Objekten im Peripheriebereich, im Nahbereich und im Überkopfbereich, während er gleichzeitig Kurvenfahrten auf abschüssigen und kurvigen Straßen meistert. Er wurde für die sichere Navigation und Kollisionsvermeidung in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und autonomen Mobilitätsanwendungen entwickelt.

Über ROBORACE

ROBORACE ist der weltweit erste Motorsportwettbewerb mit KI-Rennrobotern in voller Größe in einer Mixed Reality, bei dem Programmierteams aus verschiedenen Ländern alle um den Sieg kämpfen. Im Jahr 2019 fanden im Rahmen der Season Alpha Serie sechs Veranstaltungen statt, die über 36 Millionen Multi-Channel-Videoaufrufe verzeichneten. ROBORACE stellte auch den Guinness-Weltrekord für das schnellste autonome Auto der Welt auf. Das Robocar erreichte eine Geschwindigkeit von 282,42 km/h (175,49 mph). Im September 2020 startete ROBORACE seine Saison-Beta-Serie mit sechs konkurrierenden Teams, die an verschiedenen Orten 12 Rennen austrugen.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (FAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

