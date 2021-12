7,2 Millionen US-Dollar hat der zweitgrößte Ethereum-Hodler der Welt dieser Tage investiert - zwar nicht in Ether, aber in Altcoins auf der Ethereum-Blockchain. Dabei zeigt er oder sie sich progressiv. Wie die Whale-Watching-Plattform WhaleStats offenbart, sammelt eine Investorin oder ein Investor fleißig Anteile an zukunftsorientierten Lösungen auf der Ethereum-Blockchain. Jüngst kamen Anteile im Wert von 4,2 Millionen Dollar an der Layer-2-Skalierungslösung Polygon mit ihrem Matic-Token und Anteile im Wert von drei Millionen Dollar für das Blockchain-Indexierungsprotokoll The Graph mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...