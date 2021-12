Die britische Notenbank hob am Donnerstag bereits die Leitzinsen an. Die US-Notenbank beendet ihre Anleihekäufe schneller als geplant und erwägt erste Zinserhöhungen im kommenden Jahr. Nur die EZB tat erneut nahezu gar nichts, wird sich aber der Tendenz der anderen Notenbanken nicht auf Dauer entziehen können. Diesen Entscheidungen folgte eine wilde Achterbahnfahrt am Aktienmarkt. Denn die Investoren sind sich unschlüssig, ob das jetzt eine gute Entwicklung ist oder nicht. Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 18. Dezember 2021 lesen Sie:

SSE intern: Die Anleger stimmen immer mit den Füßen ab

Markt-Check: Zwischen Baum und Borke … mit leichtem Vorteil für die Bären

Die besonderen Charts: Solange so viele wegsehen, muss es nicht krachen

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Achtung, wir schließen in Kürze

SSE-Depots: Die Bücher sind geschlossen

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

