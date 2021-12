Die Edelmetalle zeigten sich in der abgelaufenen Handelswoche insgesamt widerstandsfähig und beendeten den volatilen Handel überwiegend freundlich. Die Notenbanksitzungen in den USA, Großbritannien, der Schweiz und der Eurozone prägten den Wochenverlauf. Im Ergebnis legten der US-Dollar, das britische Pfund und der Schweizer Franken gegen den Euro zu, und die Risikoaversion nahm insbesondere in der zweiten Wochenhälfte wieder zu. Gold, Silber und Palladium konnten in diesem Umfeld schließlich per saldo zulegen, während Platin noch leichter ...

