Was sind das derzeit für turbulente Zeiten für den Windkraftanlagenbauer Nordex? Die Aktie verliert alleine im Dezember rund zehn Prozent an Boden und notiert mittlerweile nur noch knapp oberhalb der Marke von 14 Euro. Doch jetzt könnte neues Leben in den Kurs kommen. Denn pünktlich zum Wochenende konnte das Unternehmen einen neuen Großauftrag eintüten, der es in sich hat!

So hat das norwegische Unternehmen Statkraft bei Nordex insgesamt 19 Windenergieanlagen bestellt, um in Chile einen Windpark mit einer Leistung von insgesamt 110 Megawatt aufzubauen. Gleichzeitig wurde mit Nordex ein Wartungsvertrag für die kommenden drei Jahre abgeschlossen. Dieser neue Auftrag könnte dem Aktienkurs nun auf ...

