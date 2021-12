In der Unternehmensberatung Accenture findet die Einführung neuer Mitarbeiter:innen mittels Virtual Reality (VR) statt. Kürzlich hat die Beratung 60.000 neue Occulus-Headsets bestellt. Ist das die Zukunft des Mitarbeiter:innen-Onboardings? Remote Work und Remote Networking sind gekommen, um zu bleiben. Doch einige Aufgaben können eben nicht so leicht in die digitale Welt verlagert werden, wie zum Beispiel das Onboarding neuer Mitarbeiter:innen. Oder doch? Die Unternehmensberatung Accenture setzt bei ihrem Onboarding-Prozess auf Virtual Reality. Bei ihnen kommt der Laptop in einer "Willkommensbox" zusammen mit einem Occulus-Headset...

