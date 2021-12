Dänemark und die Niederlande haben kurz vor Weihnachten einen strengen Lockdown verhängt. In England und Schottland dominiert Omikron, London hat den Katastrophenfall ausgerufen.Den Haag/Kopenhagen/London - Die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in Europa atemberaubend schnell aus und droht mancherorts die Gesundheitsversorgung zu überlasten. Um die Infektionswelle zu bremsen, verhängten Dänemark und die Niederlande kurz vor Weihnachten nun eilends einen strengen Lockdown. In England und Schottland dominiert Omikron...

Den vollständigen Artikel lesen ...